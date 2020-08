Eindhovenaar begon als inpakker, maar maakt inmiddels kunststof onderdelen voor coronatests bij Medanco in Veldhoven

Mensen weten vaak niet wat spuitgieten is'', zegt Sedat Seker. Hij is operator in de cleanroom van Medanco waar hij werkt met spuitgietmachines. ,,Terwijl veel mensen regelmatig een product zien dat met een spuitgietmachine is gemaakt. Spuitgieten is een vormingstechniek voor kunststof. Bij mijn vorige werkgever DPI in Geldrop maakte ik de kunststof onderdelen voor kinderzitjes van Maxi-Cosi en bij Medanco maak ik onder andere onderdelen voor coronatests.''