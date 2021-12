Eindhovense Kevin is ‘Severinus-ster’ op het doek

VELDHOVEN - Kevin van Wijnsberge (25) is wekelijks te vinden in het atelier van Severinus waar hij schilderijen maakt. Nu wordt de Eindhovenaar zelf vastgelegd op het doek.

,,Het wordt een maf portret in de leuke zin van het woord”, zegt Lex Grote woensdag, terwijl hij zijn tekenspullen opruimt. Even daarvoor heeft de Eindhovense kunstenaar een schets van Kevin gemaakt. Maar ook belangrijk zijn de antwoorden die Grote op zijn vragen krijgt en enkele foto’s die hij van Kevin neemt.

Het portret wordt gemaakt in het kader van de campagne ‘Hartverwarmend samen’ van Samen voor Eindhoven. ,,Vorig jaar is de campagne gestart. Daarvoor haalden we wensen op bij verzorgingshuizen in de regio. Vanuit de bewoners kwam de wens om op doek te worden vastgelegd”, vertelt Julia Geerts van Samen voor Eindhoven. De opzet heeft veel weg van het tv-programma ‘Sterren op het doek’.

Ervaringsdeskundige

Naast verzorgingshuizen is ook zorgorganisatie Severinus benaderd. Daar ontstond het idee om een cliënt van het atelier te vragen. Regiebegeleider Joost Ariëns dacht daarbij aan Kevin. ,,Joost vroeg mij of ik dat leuk zou vinden. Ik wilde het graag proberen.” Twee dagen per week schildert Kevin in het atelier. Daarnaast bezoekt hij als ervaringsdeskundige op het gebied van autisme vooral hbo-scholen. Daar legt hij uit wat autisme voor hem betekent en hij vertelt er over het traject dat hij volgt om zelfstandig te gaan wonen.

Grote kreeg de vraag of hij een senior of een jonge gast wilde portretteren. ,,Ik koos voor een jonge gast met ambitie en dat is Kevin geworden.” Die ambitie ziet hij ook terug in enkele schilderijen die Kevin maakte. ,,Hij heeft gevoel voor detail, kleur en compositie.” Tijdens het schetsen ontdekt Grote ook dat zijn onderwerp een vogelliefhebber is. ,,Ik ben een echte vogelaar. Het zou leuk zijn als er ook vogels op het schilderij komen”, geeft hij een hint.

Ereplaats

Begin januari is het portret klaar en wordt dan aan Kevin overhandigd. Of het in huize Van Wijnsberge daarna een ereplaatsje krijgt, is nog de vraag. ,,Daarover moet ik nog nadenken. Ik heb wel een website waar ik veel eigen werk op zet.”

Hij is niet de laatste ‘ster’ op het doek in het kader van de campagne. Geerts: ,,We zouden het mooi vinden om later een expositie te houden. Dit is nu het derde portret. We willen er mee doorgaan tot we er een tiental hebben.”