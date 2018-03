Eindhovense mannen met messen en bivakmuts 'waren konijntjes aan het vangen'

Gynaecoloog Guid Oei uit Veldhoven: Naast het bed op het hoogtepunt in een mensenleven

24 maart VELDHOVEN - Gynaecoloog Guid Oei (56) uit Veldhoven heeft grote invloed op hoe de geboortezorg in Nederland er uitziet en daarmee op wat vaak het hoogtepunt in een mensenleven is. Een bijzondere carrière, die volgens Oei zelf echter vooral gebaseerd is op toeval en geluk.