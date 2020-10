Emma Buijs uit Veldhoven schittert als fotomodel in modeblad: ‘Gelukkig niet alleen met de hand in de Elle’

VELDHOVEN - De zestienjarige Emma Buijs uit Veldhoven is net model en werd voor haar eerste opdracht gevraagd voor een reportage in Elle. Tot het moment van verschijning bleef het spannend hoe ze in het blad zou staan. Omdat het om een sieradenlijn ging, had het gekund dat alleen haar hand in beeld zou zijn.

Ze kan opgelucht ademhalen want Emma staat vol in beeld. Samen met Golden Retriever Barley Boy die met liefst 146.000 volgers nog wel een stuk populairder is op Instagram. Een fotoshoot in het gerenommeerde Elle, het is de droom van veel meisjes maar Emma zelf blijft er nuchter onder. Als kind deed ze al eens twee klusjes maar daarna stopte ze met modellenwerk. Ook de laatste tijd hield ze verschillende bureaus af. Emma: ,,Ze vroegen of ik foto's wilde maken en doorsturen, maar ik had het te druk met school. Maar toen Sebas me in de lockdown voor de tweede keer benaderde dacht ik: 'het is eigenlijk toch wel heel erg leuk.” Emma staat ingeschreven bij Super Model Management van Sebastiaan van Heusden. ,,Hij vertelde dat er in het begin vooral veel testshoots zouden zijn, dus dit had ik echt niet verwacht.” Naast de sieradenshoot in Elle, werd ze ook gevraagd voor tassenmerk Wandler.

,,Het was wel spannend, maar mijn vader was mee en die zei ook: 'Het zijn maar foto's, komt allemaal goed.' En ook de mensen van haar en make-up waren heel aardig. Ze wisten ook dat het mijn eerste keer was. Het zijn echt supertoffe ervaringen. Je komt met mensen in contact die je nooit zou leren kennen als je gewoon naar school gaat. Zoals Esther Coppoolse die de styling van Hollands Next Top Model doet. Zij deed ook mijn styling.”

Examens gaan vóór het modellenwerk

De Veldhovense zit in het examenjaar van tweetalig gymnasium op het Sondervick College. ,,Mijn mentor steunt me als ik modellenwerk heb. Hij heeft ook Maartje Verhoef in de klas gehad, dus hij weet hoe het is. En ik heb goede cijfers, dat scheelt ook.” Levert de examentijd misschien nog dilemma's op? ,,Als ik moet kiezen tussen examen of modellenwerk, dan ga ik voor het examen. Werk kan misschien nog verzet worden, maar mijn examenjaar is heel belangrijk. Ik mág trouwens ook geen examen missen.”

Emma is met haar maat 38 een zogeheten curvy model. Iets meer rondingen dan de modellen met maat 34 of 36 maar Emma voelt zich daar prima bij. ,,Ik vind het goed dat er meer aandacht komt voor modellen die een hele normale maat hebben. Positief zijn over je eigen lichaam, die boodschap wil ik wel uitstralen. Als ik genoeg bereik krijg, vind ik het wel leuk om er iets aan bij te dragen dat normale maten meer geaccepteerd worden in het wereldje.”