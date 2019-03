Energie opdoen in Zoo Veldhoven

Floor Feijen uit Helmond loopt met dochter Nadja en kleindochter Nora-Fay zondagochtend het park binnen. Het is voor Feijen de eerste keer, en al voor ze goed en wel binnen is, is ze al fan van het dierenpark. ,,Ik zag bij de entree veel natuurlijke materialen. Daar hou ik van.” Haar dochter en kleindochter zijn er voor de tweede keer. ,,Ik vind deze dierentuin leuker dan andere, omdat je hier veel dieren mag voeren”, zegt Nadja. De vierjarige Nora-Fay voegt de daad bij het woord en laat een papegaai een nootje van een stokje pakken. ,,Nora-Fay wil graag dierenverzorgster worden en daarom zijn we weer hier”, legt Nadja uit voordat ze naar de ringstaartmaki’s gaan. De Veldhovense Anja heeft een abonnement. Ze heeft nootjes bij zich voor de papegaaien en wortels voor de kamelen. ,,Al jaren kom ik hier en het park ziet er steeds mooier uit. Ik doe hier energie op.”

Interactie

Eigenaar Richard Loomans is tevreden over de seizoenstart. Op zondag na, zag hij elke dag zo’n vijfhonderd bezoekers de entree passeren. ,,Mensen vinden de interactie met de dieren leuk. Hier kunnen ze echt met de dieren bezig zijn”, verklaart hij de populariteit van zijn park. Toen hij in 2013 eigenaar werd van Zoo Veldhoven begon een flinke renovatie van het zeventien hectare grote park. ,,Die renovatie blijft doorgaan, je moet blijven vernieuwen.”

Dankzij continu stijgende bezoekersaantallen zijn de rode cijfers uit de beginjaren verleden tijd. ,,We kunnen alle rekeningen betalen en er blijft geld over om te investeren.” En dat doet de gedreven dierenman dan ook. Begin dit jaar werden zijn nieuwe plannen door de gemeente definitief vergund. Een braakliggend perceel van zo’n zes hectare aan de westkant is veranderd in een glooiend aangelegd wandelpark met daarin twee vijvers. Verder komen er enkele dierenweides voor onder meer kangoeroes en een nieuwe kinderboerderij. Als het park in november weer de deuren tijdelijk sluit, gaat het houten kantoorgebouw tegen de vlakte. Loomans: ,,Momenteel laten we tekeningen maken voor een nieuw hoofdgebouw dat op die plaats komt. En in 2020 krijgt de entree een prominentere aanblik zodat die beter zichtbaar is.”