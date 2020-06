Energietransitie Veldhoven: veel zon met een beetje wind

VELDHOVEN - Het is een realistisch vooruitzicht dat Veldhoven in 2050 ongeveer de helft van de benodigde elektriciteit zelf opwekt. Dat moet vooral gebeuren met zonnepanelen. Voor windmolens is weinig plek.

Dat staat in de ‘verkenning Veldhovense energiestrategie’ die het bureau Over Morgen voor de gemeente uitvoerde. Veldhoven gaat aan de slag met een eigen energiestrategie, in navolging van de regionale strategie. Daarin presenteerden de 21 gemeenten van deze regio onlangs een conceptplan over hoe Zuidoost-Brabant wil bijdragen aan de doelen van het klimaatakkoord.

De verkenning van Over Morgen is de eerste aanzet voor de Veldhovense strategie. In die verkenning staat dat de CO₂-uitstoot van Veldhoven in 2017 bijna het dubbele was van die in 1990. Vooral de Veldhovense industrie draagt een significant deel bij. De uitstoot van die sector verdriedubbelde.

Geen plaats voor turbines

In het Klimaatakkoord staat dat de Nederlandse CO₂-uitstoot in 2050 met 95 procent gedaald moet zijn ten opzichte van 1990. Als Veldhoven op huidige voet doorgaat, neemt de uitstoot tot 2050 juist toe met bijna 50 procent. In een meer realistisch scenario, door bureau Over Morgen betiteld als ‘Veldhovens potentieel’, zou de gemeente in 2050 bijna 30 procent minder CO₂ uitstoten dan in 1990.

In dat laatste scenario gaat Veldhoven ongeveer de helft van alle benodigde elektriciteit zelf opwekken. Dat moet vooral gebeuren met zonnepanelen op bijvoorbeeld huizen en bedrijven, en in het buitengebied. Voor windturbines is alleen aan de oostkant een beetje plek. Andere windrichtingen zijn geen optie in verband met de vliegroutes van Eindhoven Airport.

Geen nieuwe technieken

Dinsdagavond kon de Veldhovense politiek vragen stellen over de regionale strategieën. Er waren veel vragen over innovaties zoals geothermie en waterstof. Dat soort nieuwe technieken zijn niet in het Veldhovense onderzoek meegenomen. ,,Zonnepanelen en windmolens zijn de meest volwassen technieken die economisch voldoende rendabel zijn”, antwoordde Roland Bronckers, programmamanager energietransitie. ,,Tegelijkertijd gaan de ontwikkelingen heel snel. Daarom wordt de regionale strategie tweejaarlijks geactualiseerd.”