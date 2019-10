Erespeld Veldhoven voor Jos van Delft

Jos van Delft heeft zich 21 jaar op verschillende terreinen ingezet als vrijwilliger in de gemeente Veldhoven. Hij was lid van de oudervereniging van basisschool de Meerhoef. Ook was hij penningmeester en bestuurslid van het Sint Lambertusgilde. Bij Toer- en Wielerclub Brabantia was hij bestuurslid. Sinds 2017 is Van Delft bestuurslid bij de KBO, afdeling Zeelst. Wethouder Van de Looij memoreerde het belang van vrijwilligers voor het verenigingsleven. ,,Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Die mensen hebben we keihard nodig en we waarderen ze allemaal evenveel. Af en toe wordt één van hen extra in de bloemetjes gezet.” Van Delft kreeg naast een oorkonde ook bloemen van de gemeente. Zijn aanwezige kleinkinderen verrasten hem elk met een roos. In zijn dankwoord betrok Van Delft ook alle KBO-leden.