Erespeld voor Gerrit Siegers

Hij verrichtte allerlei hand- en spandiensten en is nu voornamelijk actief als onderhoudsman. Ook was hij veertien jaar penningmeester. Hij heeft bijgedragen aan de aankoop van het pand van de Wereldwinkel aan de Burgemeester van Hoofflaan, samen met POS en Unicef. Ook heeft hij bij de renovatie van de winkel in 2016 samen met anderen geadviseerd, gecoördineerd en zaken uitgevoerd.