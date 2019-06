Erespeld voor Kees van Kampen in Veldhoven

Wethouder Hans van de Looij reikte de Erespeld zondag 23 juni in Ontmoetingscentrum De Ligt uit aan de dirigent. Van Kampen ontving de onderscheiding vanwege zijn langdurige inzet voor het seniorenkoor. In zijn dankwoord memoreerde hij ook zijn echtgenote. ,,Zonder haar had ik het niet kunnen doen."

Oerlenaar Van Kampen zingt al jarenlang bij diverse koren. Na zijn pensionering behaalde hij het diploma basisdirectie van de Gregoriusvereniging. In 2003 was hij de oprichter van het seniorenkoor 'Ligtklanken'. Dit koor begon destijds met jong-gepensioneerden. Er wordt met veel enthousiasme gezongen door een dertigtal leden. Kees van Kampen is de dirigent en leidt de repetities. Ook vervult hij de rol van voorzitter/coach en regelde hij de aansluiting bij de Landelijke Organisatie van Ouderenkoren. Daarnaast organiseert hij de optredens en verzorgt de PR.

Het jaarlijkse zomerconcert was tevens het laatste voor Van Kampen. Na zestien jaar neemt hij later dit jaar afscheid als dirigent. Zijn opvolger is al gevonden en zal in oktober het stokje overnemen. Voordat het zover is zal het koor 'Ligtklanken' nog deelnemen aan het Lovok Koorfestival in D'n Tref in Hapert. Het festival vindt plaats op zaterdagmiddag 12 oktober en is gratis toegankelijk.