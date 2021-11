Erespeld voor Veldhovense vrijwilliger Albert Leo

Veldhovenaar Leo zet zich al 48 jaar in als vrijwilliger in zijn gemeente. Vanaf 2007 is hij presentator tijdens de Oranjemarkt, het jaarlijkse evenement op Koningsdag. Als presentator en in zijn rol als clown Appie zette hij zich van 1998 tot 2020 in voor carnavalsvereniging ’t Vèrreke.