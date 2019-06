Evenementen aangepast of afgelast wegens hitte

EINDHOVEN - Evenementen in de regio treffen maatregelen vanwege de voorspelde hitte. Een paardenfestijn tijdens de koopzondag in Veldhoven is zelfs afgelast.

Vooral op zaterdag worden tropische temperaturen verwacht. Het hitteplan dat voor de provincie Noord-Brabant nog steeds van kracht is, adviseert om lichamelijke inspanning in de middag te beperken.

Beachvolleybaltoernooi

Onder andere de jubileumeditie van een groot beachvolleybaltoernooi met driehonderd deelnemers in Heeze is zwaar getroffen door het weer. Voorzitter Roderick de Bruijn zegt dat de gemeente impliciet verboden heeft om overdag te spelen. ,,We kregen het dwingende advies om de speeltijden aan te passen anders dreigde de vergunning te worden ingetrokken.’’

Noodgedwongen beginnen de volleybalwedstrijden op zaterdag en zondag pas om 17.00 uur. Op zaterdag spelen de teams bijna tot het donker wordt (22.00 uur). En om het volledige speelschema af te werken begint het toernooi ook een dag eerder. Teams zijn opgetrommeld om al op vrijdagavond te komen.

,,We zijn er helemaal niet blij mee maar de gezondheid van de deelnemers staat altijd voorop’’, aldus De Bruijn.

Samenloop

De organisatie van de Samenloop voor Hoop in Helmond heeft de afgelopen dagen koortsachtig overlegd, onder andere met de geneeskundige hulpverlenings­organisatie GHOR. ,,We zijn achter de schermen druk bezig geweest met voorzorgsmaatregelen’’, aldus voorzitter René van Luytelaar.

Meer dan zevenhonderd deelnemers in 29 teams gaan vanaf zaterdagmiddag 24 uur lang wandelen op en rond de atletiekbaan in Stiphout. Ze proberen zoveel mogelijk geld op te halen voor de bestrijding van kanker. Een van de opties die nog op tafel ligt is om het wandelen zaterdagmiddag na de openingsceremonie een paar uur op te schorten. ,,We kunnen dat tot op het laatste moment beslissen.’’

Deelnemers krijgen extra advies. ,,Bijvoorbeeld om vaker af te wisselen wie wandelt.’’

De organisatie zorgt voor meer water, watertappunten en extra schaduwplekken.

Festival

Muziekfestival 9Zero in Deurne dat zaterdag ten minste 3500 bezoekers verwacht, treft vergelijkbare maatregelen. ,,We zien het al de hele week een beetje aankomen en zijn voorbereid zoals ook in de vergunning is afgesproken. We zorgen voor extra water, zwembadjes en sproeiers’’, zegt organisator Jos van den Eijnden.

Een nieuw paardenfestijn met onder andere pony- en koetsritjes dat de Veldhovense ondernemersvereniging Citycentrum op koopzondag had gepland, is helemaal afgeblazen. ,,Het welzijn van de paarden staat voorop’’, motiveert voorzitter Jean-Paul van den Tillaar. In plaats daarvan organiseren de winkeliers een waterspektakel met bijvoorbeeld een buikglijbaan. Het paardenevenement zal een andere keer worden gehouden.