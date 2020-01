Expert PAMM Veldhoven: Coronavirus ‘olievlek die steeds groter wordt’

Havo Sondervick in Veldhoven weer ‘voldoende’ na eerdere beoorde­ling ‘zeer zwak’

27 januari VELDHOVEN - De havo-afdeling van het Sondervick College heeft de weg omhoog weer gevonden. In een herstelrapport beoordeelt de Onderwijsinspectie die afdeling als ‘voldoende’. In mei vorig jaar was dat nog ‘zeer zwak’.