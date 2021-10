Expo ‘FlowerPower’ in Veldhoven smelt heden en verleden samen

VELDHOVEN - Bij een jubileum horen bloemen. Zeker bij het 100-jarig jubileum van gemeente Veldhoven. Daarom staat in de expo FlowerPower bij De Kunstpraktijk in Veldhoven de kracht van bloemen duidelijk voorop.

In FlowerPower leveren de associaties met bloemen én het 100-jarig jubileum, hele diverse denkrichtingen en werken op. Zo maakte beeldend kunstenaar Roos Terra letterlijk bloemafdrukken met plantensap en etsinkt op etspapier. De titels van de werken schreef ze er met potlood op. ‘Ik wil voor altijd bij je zijn’ staat op één van de afdrukken.

Quote Alle 67 werken in ‘FlowerPo­wer’ reflecte­ren op hun eigen manier op de geschiede­nis, het heden en het nu van Veldhoven

Het 100-jarig bestaan van Veldhoven en de transformatie die de gemeente doormaakte, staan in deze tentoonstelling centraal. Galeriehouder en kunstenaar Aurelia van der Burght nodigde regionale kunstenaars uit om werk te maken rondom het jubileum. De dahlia, de bloem waarmee de vroegere kerkdorpen werden versierd, is het terugkerende element in de werken. Logischerwijs konden de kunstenaars bij Bloemenvereniging Flora in Veldhoven langsgaan om onderzoek te doen naar de bloem.

Volledig scherm Werk van Wilma Linders zonder titel © Aurelia van der Burght

Associëren met bloemen

Beeldend kunstenaar Thérèse Bouwens vraagt met haar werk Flower Power aandacht voor de ontwikkeling die Veldhoven op het gebied van innovatie doormaakte. Haar ‘bloemen’ draaien op zonne-energie van kleine zonnepaneeltjes. Ze zijn in een stuk archeologisch hout gestoken, dat in de gemeente is opgegraven. Zo verbindt ze het verleden en heden met elkaar.

In de lichte, open galerie komen de werken tot hun recht. Van gedroogde bloembladeren die over elkaar heen zijn gedrapeerd, schilderijtjes ter grootte van een A4-tje met bloemafdrukken tot aan het grote werk The power of communities dat midden in de expo staat. Het past.

The power of communities stelt een grote bloem voor, die onderverdeeld is aparte ‘communities’. Aurelia van der Burght maakte het werk dat uit keramieken kommen en borden bestaat. Onder het keramiek strooide ze zand. ‘Slow art’ noemt ze het zelf. ‘Het wordt wat het wordt en daar moet je mee dealen’. In de kommen en bordjes graveerde ze bloemen met een speciale techniek. Zo is de cirkel rond. Haar installatie verwijst naar het sterk verankerde verenigingsleven in Veldhoven; ieder bloemblad symboliseert een community. Ze creëert een eenheid in haar keramieken werk, door ze in zo’n krachtige bloemvorm neer te zetten.

Alle 67 werken in FlowerPower reflecteren op hun eigen manier op de geschiedenis, het heden en het nu van Veldhoven. De bloem en de vergankelijkheid ervan, symboliseren dat tijdsverloop dan weer prachtig.

De expositie FlowerPower is nog t/m 31 oktober te zien. Meer info: dekunstpraktijk.nl