Extra controle minderjarige drinkers in Veldhoven

video Veldhoven­se tiener speelde bijzondere bijrol bij crash Britse bommenwer­per in 1944 in Vessem

27 juni VESSEM - Een Veldhovense tiener speelde een wonderlijke bijrol in het verhaal over de crash van een Britse bommenwerper in Vessem in 1944. Gedreven door nieuwsgierigheid en jeugdige onbevangenheid ging de nu 93-jarige Joop van den Boom destijds kijken bij het vliegtuigwrak. Hij werd in de kraag gegrepen door een Duitse militair.