Fabrikant Intel gaat als eerste in Europa chips maken met EUV-machines van ASML

Boek van Mayke Bloem geeft kijkje in leven met autisme: ‘Alledaagse simpele dingen kunnen een struikel­blok zijn’

HEEZE/GELDROP - Ze schrijft al jaren blogs over haar leven met autisme. Mayke Bloem uit Geldrop wist daarmee veel volgers te raken en ontroeren. En nu is haar eigen boek er ook, een min of meer logisch vervolg. De titel ‘Mijn leven met autisme’ is even eenvoudig als raak. Want dat is nou precies waar het over gaat.

17 januari