Facebookgroep ‘Veldhoven zoals het was’: Samen herinneringen ophalen met lach en traan

Oprichter van de pagina is Ronald Damen een inwoner van Deventer die opgroeide in Reusel. De eerste zoals het was-pagina was dan ook van die Kempengemeente. In Veldhoven is er ook Zeelst zoals het was en Meerveldhoven zoals het was.

Het idee kwam voort uit zijn persoonlijke interesse voor erfgoed. Damen studeerde ook archeologie, maar werkt liever met mensen. Van jongs af aan is hij met heemkunde bezig, nu ook in zijn huidige woonplaats, maar de interesse voor zijn geboorteregio is blijven bestaan. Omdat hij op het moment geen baan heeft, had hij de tijd om inmiddels in totaal 59 van dit soort pagina’s op te zetten, waarvan Veldhoven de grootste is. Damen zoekt voor elke pagina medebeheerders en moderators.

Zijn doel is om mensen met elkaar te verbinden door een gedeelde interesse en alle leeftijdsgroepen te interesseren voor historie. ,,In de Zuiderzeeballade wordt bezongen wat ik graag teweeg zou brengen: dat grootouders en kleinkinderen samen herinneringen ophalen met een lach en een traan. Zelf heb ik veel opnames gemaakt van mijn oma terwijl ze over vroeger vertelt.” Damen zegt een hoge mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheid te voelen voor de leden van zijn groepen. Hij stimuleert de deelname van mensen met een beperking en probeert bepaalde onderwerpen aan de kaak te stellen. ,,Ik heb aandacht voor thema’s als zelfdoding en laat regelmatig ervaringsdeskundigen aan het woord over bijvoorbeeld pesten of drank- en drugsmisbruik.”

Weer levend

De leden van de Facebookgroep vragen foto’s van de school waar ze op hebben gezeten, plaatsen oude foto’s, delen herinneringen, of checken herinneringen. Zo vraagt iemand naar aanleiding van een jeugdherinnering aan voetstappen met bloed of daar iets van klopt en wat er precies gebeurd is. Toine van der Weerden ontdekte dankzij de Facebookpagina familie en kreeg zo bezoek van een achternicht. ‘Ik zag mijn vader terug op een voetbalelftalfoto toen hij ongeveer 14 jaar was. Nog nooit gezien eerder, prachtig!’, zegt Eric Das. Ankie Veulings: ‘Als ik mijn kinderen vertelde hoe het vroeger was in Veldhoven, had ik er geen beeld meer bij. Nu komen de oude foto’s hier voorbij en worden herinneringen weer levend.’ Toon Bazelmans: ‘Vooral voor de jeugd raad ik dit aan, want je vindt het echt niet terug in je geschiedenisboek op school.’ Rian Bolt: ‘De site geeft mij een stukje uit mijn jeugd terug en ik ontmoet mensen opnieuw waarmee ik herinneringen kan delen.’

Niet iedereen is even positief. Heins Catchup vindt het jammer dat er ook niet aan Veldhoven gerelateerde berichten op de pagina verschijnen. Jan Sverige is bang dat de groep aan haar succes ten onder gaat: ‘In het begin was het een leuke groep over Veldhoven. Nu worden er foto’s van andere sites afgehaald die niets meer met Veldhoven te maken hebben.’ Ook of afstand wordt de pagina gevolgd. ‘Ik ben in 1979 uit Veldhoven vertrokken. Ik vind hier mooie verhalen van toen, foto’s en mensen. Geweldig toch!’, zegt Stans Pero. Danielle van Uitregt: ‘Ik ben al 25 jaar weg uit Veldhoven, geweldig om via deze weg jeugdherinneringen op te halen.’