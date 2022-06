Fanatieke collectanten blijven lopen zolang hun voeten het volhouden

VELDHOVEN - Meer dan 370 jaar collecteren 26 Veldhovenaren al samen voor KWF. Daarom werden ze zaterdag voor het eerst in al die tijd het zonnetje gezet bij tuincentrum Coppelmans. Was het vroeger een kwestie van een muntje in de bus stoppen, tegenwoordig kan het soms zelfs met een qr-code.

Mientje Kuijpers haalt al 46 jaar donaties op en ontving daarom een tinnen collectebusje. ,,Ik vind het keileuk dat we zo in het zonnetje gezet zijn. Ik had verwacht dat er wel meer waren die al veertig jaar collecteerden. Toen iemand bij de vrouwenbond in 1976 vroeg of ik ook wilde helpen heb ik ja gezegd en sindsdien ben ik het blijven doen.”

Achterom komen en buurten

In haar eigen straat collecteren, wilde ze niet. ,,Dan moet ik overal achterom komen en buurten. Maar het is wel fijn steeds dezelfde straten te lopen. Dan zeggen ze ‘ben je er weer’, en heb ik het idee dat ze toch meer geven. Ik heb één keer gewisseld toen er nieuwe straten bijkwamen in de wijk. We gaan nu van collectebussen naar een bord met een qr-code. Ik hoop wel dat dat lukt maar ik probeer het gewoon. Zo lang mijn voeten het volhouden blijf ik het doen.”

Ine Beckers kreeg een gouden speldje voor meer dan dertig jaar trouwe dienst. ,,Ik ben ook via de vrouwenbond begonnen in mijn eigen straatje en daaromheen en al die tijd blijven hangen.”

Quote Het is mooi dat Marianne nu postuum gehuldigd wordt, al is het natuurlijk ook dubbel voor ons Martin van Bendegom

Martin van Bendegom en zijn dochter Anne Jet namen het speldje in ontvangst namens hun overleden vrouw en moeder Marianne. In november overleed zij binnen vijf weken tijd als gevolg van hersentumoren. ,,Mijn vrouw heeft 23 jaar gecollecteerd en het is mooi dat ze nu postuum gehuldigd wordt, al is het natuurlijk ook dubbel voor ons. Marianne begon met collecteren vrij snel nadat wij in Veldhoven kwamen wonen. Ze was verpleegkundige en altijd actief voor verschillende initiatieven zoals de Samenloop voor Hoop. Ze zou afgelopen jaar bij de marathon wandelen voor KWF, maar werd vlak daarvoor ziek. Nu gaan wij 8 oktober wandelen met familie en collega’s van het hospice waar ze werkte.”

KWF kan altijd collectanten gebruiken, wie interesse heeft, kan zich aanmelden via kwf.nl