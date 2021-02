Fanatieke ZAPpers houden Veldhoven schoon: ‘Ik geloof niet dat dit nog verdwijnt’

VELDHOVEN - Op steeds meer plaatsen schieten ze als paddenstoelen uit de grond: groepjes vrijwilligers die zwerfafval opruimen. In Veldhoven mag zo’n groep zich ruim een halfjaar na de oprichting al in een grote belangstelling verheugen. ,,Je ziet direct resultaat. En het is gezond.”

Een deel van de vuilrapers heeft zich verenigd in een Facebook-groep, Zwerfafvalpakkers (ZAPpers) Veldhoven genaamd. Volgens Harry Welp (65), een van de leden van het eerste uur, telt Veldhoven inmiddels ruim 130 zwerfvuilrapers, waarvan een 70-tal behoorlijk fanatiek is. Zelf schaart hij zich ook tot die laatste categorie. Twee tot drie keer per week trekt hij erop uit, gewapend met grijpstok en lege zak. De ene keer wandelt hij, de andere keer gaat hij hardlopend op pad.

,,Het is snel gegroeid”, vertelt Welp, die vorig jaar zomer na een carrière van 43 jaar in het onderwijs met pensioen ging. ,,Toen ik in augustus lid werd, waren we nog met een man of vijftien.” Corona zal daar volgens de Veldhovenaar ongetwijfeld aan hebben bijgedragen. ,,Maar los daarvan zie je sowieso dat steeds meer mensen er bewust mee bezig zijn. Ik geloof ook niet dat dat nog verdwijnt, ook niet als corona straks voorbij is.”

Geen wedstrijd

Om aan te geven hoeveel zwerfvuil er sinds het bestaan van de groep wordt opgeruimd: Veldhoven stond in januari van dit jaar bovenaan in de lijst van 30 gemeenten met de meest opgehaalde zwerfafvalstuks van organisatie Go Clean Nederland, met ruim 12.000 stuks. ,,Natuurlijk, het is geen wedstrijd. Maar het kan er wel aan bijdragen dat je gemotiveerd blijft.”

Zelf sloot Welp zich afgelopen zomer bij de ZAPpers aan na een oproep in een lokaal blad te hebben gelezen. ,,Ik blijf graag in beweging, zeker ook nu ik met pensioen ben.” Bovendien, voegt hij daar aan toe, zag hij het effect van zwerfvuil ruimen van dichtbij toen hij nog directeur was van basisschool St. Lambertus in Vessem. ,,Daar hielden we ieder jaar een schoonmaakactie en gingen we in groepjes het hele dorp door. Met meestal zeker 20 tot 25 zakken afval als resultaat.”

Nog genoeg te wensen

De gemeente is uiteraard blij met het vrijwilligersinitiatief. ,,We worden ook goed ondersteund. Niet alleen met materialen als grijpstokken en hesjes, maar ook de zakken worden op afspraak opgehaald.” Desondanks blijft er volgens Welp nog genoeg te wensen over. ,,Je zou een constructie kunnen verzinnen waarin je onze groep verantwoordelijk maakt en ook budget en bevoegdheden geeft.”

Een eerste stap daartoe wordt nu vanuit de opruimers gezet, met de oprichting van een stichting. Die stichting gaat, zo is de bedoeling, ook een kinderboek over zwerfafval uitgeven, dat wordt gemaakt door de Veldhovense Marjon van Schalkwijk, zelf ook aangesloten bij de ZAPpers.