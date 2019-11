Feestmaaltijd voor paarden in Veldhoven

,,Zoveel krijgt ie normaal niet", zegt Stephanie van Sonderen terwijl ze lacht om het appelsap aan de lippen van haar paard Ishstar. De Oerlese kocht de zesjarige ruin van een paardenopvang in Harreveld. Voordat Ishstar zich op het 'all you can eat' buffet stort, zet Van Sonderen hem even op de weegschaal. Die stopt bij 505 kilo. ,,De botten staken eruit toen ik hem kocht. De afgelopen vijf maanden is hij wel honderd kilo aangekomen, denk ik.”

Pets Place in Boerenbond



Marcel Vingerhoets trad 24 jaar geleden in dienst van de Boerenbond. Nu is de Oirschottenaar bedrijfsleider van de vestiging in Veldhoven. Alle vestigingen van de Boerenbond en Pets Place vallen onder dezelfde eigenaar: IJsvogel Retail. ,,Elke Boerenbond had al een dierenafdeling. Enkele jaren geleden besloot de eigenaar om een aantal vestigingen van Pets Place in de Boerenbond te vestigen. Nu zijn er 67 vestigingen in het zuiden van Nederland onder de naam Pets Place Boerenbond. Daarnaast zijn er nog ruim honderd Pets Place vestigingen verspreid over Nederland", legt Vingerhoets uit.

Omdat er maar een deel van het assortiment van de dierenspeciaalzaak in de Veldhovense vestiging te zien was, is de winkel compleet heringericht. Vingerhoets: ,,Het assortiment is enorm uitgebreid en verplaatst in het gebouw. De ingang is verplaatst naar de zijkant van de winkel waar veel meer parkeergelegenheid is." Pets Place neemt nu 1.200 vierkante meter in beslag, de Boerenbond zo'n 850 en voor de resterende ruim 800 meter wordt een huurder gezocht.