Fietscrossvereniging Veldhoven bestaat veertig jaar: ‘Als Coen de finale niet haalt, is hij niet te genieten’

Vol trots showt Lotte Nijssen een goudkleurig bekertje. Het plastic kleinood hang aan een lint om de hals van de vierjarige Eindhovense. Het is de eerste prijs die ze met fietscross in de wacht sleept.

Een wedstrijd voor de eigen leden vormde zaterdag de aftrap van het nieuwe seizoen voor Fietscrossvereniging Veldhoven. Een evenement dat ook wordt gebruikt om nieuwe leden zoals Lotte te laten wennen aan het rijden van wedstrijden. Voor haar broer Coen (9) is dat al enkele jaren gesneden koek. ,,In mijn slaapkamer staan al dertig bekers op een plank.’’

Springen

Vorig jaar werd Coen derde op het NK. Ook nam hij deel aan het EK in Letland en het WK dat in het Belgische Zolder werd gehouden. Zaterdag wordt hij op de baan aan De Kelder eerste in zijn klasse. ,,Het springen vind ik het leukst’’, zegt hij desgevraagd. Moeder Michelle van Lier vergezelt haar kinderen meestal. ,,Ze fietsen allebei graag. Maar als Coen de finale niet haalt, is hij niet te genieten.’’

Gijs Sonneveld (14) verruilde ruim twee jaar geleden het voetbalveld voor het geaccidenteerde terrein van de crossclub. Via zijn maat Tygo Vervest kwam hij met de sport in aanraking. ,,We hebben er op school samen een spreekbeurt over gegeven. Met Sjors Sportief kreeg ik de kans om hier een keer mee te fietsen. Daarna besloot ik om lid te worden.’’

De Veldhovenaar vindt een wheely wel kicken. ,,Dan ga je op één wiel van de ene naar de andere bult.’’

Dat die bulten er netjes bijliggen is de verdienste van onder anderen Adri Vervest. ,,Het meeste werk wordt hier gedaan door de leden’’, weet de vader van Tygo. ,,Zelf hou ik me tijdens het seizoen bezig met baanonderhoud, zoals grasmaaien en het egaal houden van de baan.’’ Zijn echtgenote Harriëtte is sinds vijf jaar penningmeester van de vereniging. ,,Het ledenaantal schommelt al jaren tussen de zestig en zeventig. Als er Olympische Spelen zijn geweest, levert dat vaak nieuwe leden op.’’

Tevreden

Voorzitter Bram van Roosmalen fungeert zaterdag als speaker. Hij is tevreden over de prestaties van de club. ,,Afgelopen jaar zijn we als zesde geëindigd van de achttien clubs die deelnamen aan de BMX Zuid Competitie. Dat is best goed voor een kleine club als de onze.’’

Het succes van de club blijkt ook wel uit de deelname aan het komende EK in het Belgische Dessel. ,,Vijf van onze leden gaan daar zeker heen. En twee leden nemen in mei deel aan het WK in Houston.’’