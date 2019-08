Fietser gewond door ongeluk met auto in Veldhoven

Tiendui­zend keer aangifte baby in MMC Veldhoven

19 augustus VELDHOVEN - De kleine Hussein Mohamad zal het allemaal niet zo beseffen, maar hij was maandagmorgen de reden voor een feestje. Hij was de tienduizendste baby waarvan de ouders aangifte hebben gedaan in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Deze mogelijkheid bestaat sinds 8 juli 2013.