Fietser zwaargewond door botsing met bestelbus tijdens oversteken straat in Veldhoven

Quiz Sinter­klaas­lied­jes: ken jij ze nog? Doe de test en maak de nummers af

16 november Sinterklaas is weer bijna in het land. En dat betekent dus dat de schoentjes als vanouds klaargezet kunnen worden voor de sint, zijn pieten en zijn paard. Wellicht met een wortel of een mooie tekening. En wie cadeautjes wil, die zal moeten zingen. Toch?