Filmpjes zorgen voor vertier bij Severinus in Veldhoven

Peter van der Palen en Johan de Beijer zijn werkzaam in de dagbesteding bij Severinus. Daarnaast is De Beijer drummer in de band Confetti die is samengesteld uit medewerkers van Severinus. Van der Palen is gitarist in een andere band. Naast hun werk op de dagbestedingslocaties gaat het duo sinds vorig jaar oktober als troubadours langs de woningen.

Nu de bewoners door het coronavirus het woonhuis niet meer uit kunnen en ook geen muzikanten in het woonhuis mogen ontvangen, bieden de Mannen van de Brink een mooi alternatief. ,,Het moet zoiets zijn zoals wij vroeger naar Pipo de Clown keken. Samen naast elkaar voor de tv”, zegt Van der Palen over de filmpjes. De korte filmpjes worden opgenomen bij de voor de bewoners herkenbare zorgboerderij op de locatie Berkt. Het thema is dan ook min of meer het boerderijleven. Ab Hofman is bassist in de band Confetti, maar hij maakt ook filmpjes. ,,Johan wist dat en hij vroeg mij om te filmen. Met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en zonder de aanwezigheid van de bewoners doe ik dat graag.”

De mannen diepten zo’n twintig nummers op uit de oude doos met kinderliedjes. ,,Denk aan Boer wat zeg je van mijn kippen en Vader Jacob. Ik doe de filmregie en stelde het eerste filmpje samen.”

Kippenren

In dat eerste filmpje is het tweetal onder meer te zien in de kippenren, vouwt het duo een hoedje van papier en wordt een poging gedaan om koeken te bakken. De humoristische sketches en bekende liedjes in een bekende omgeving slaan aan. Het filmpje heeft al positieve reacties opgeleverd.

Hofman: ,,We houden voorlopig het thema boerderijleven vast. Herhaling en herkenbaarheid zijn belangrijke onderdelen.”