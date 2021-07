Flexibele kinderopvang Kids World nu ook naar Veldhoven

VELDHOVEN - Kinderopvang Kids World opent op 1 september een vestiging aan de Ligt 12A in Veldhoven. Het wordt de vijfde locatie van Kids World in de regio. Waar eerder kapsters met de handen in het haar zaten, spelen en slapen straks kinderen tot 4 jaar. De voormalige kapsalon wordt momenteel verbouwd tot kinderopvang.

,,Ik was niet echt op zoek, maar er zijn wachtlijsten in Veldhoven. Toen zag ik dit pand voorbijkomen. Ik heb een afspraak gemaakt met de verhuurder en we waren er snel uit’’, zegt Petra Priem. De Valkenswaardse begon in 2006 in haar woonplaats een kinderopvang. Inmiddels heeft ze de coördinatie over vestigingen in Valkenswaard, Leende, Eersel en binnenkort Veldhoven. De organisatie telt 42 medewerkers onder wie 10 fulltimers.

Bewust kleine vestigingen

Ouders bepalen zelf het aantal af te nemen weken opvang tussen 40 en 52 waarbij 40 het minimum is. De af te nemen dagdelen zijn van 07.30 tot 13.00 uur en van 12.30 tot 18.00 uur. De dagdelen zijn desgewenst uit te breiden per half uur binnen de openingstijden van 06.30 tot 19.00 uur. ,,Hiermee onderscheiden we ons’’, stelt Priem. Ze kiest bewust voor kleine vestigingen. ,,Het persoonlijke hebben we hier hoog in het vaandel. Als er een ouder binnenkomt, willen we dat onze leidsters weten bij welk kind die hoort.’’

Op alle groepen binnen Kids World zijn altijd enkele flexibele plaatsen beschikbaar. Deze zijn voorbestemd aan ouders die onregelmatige werktijden hebben, zoals in de zorg. Zij moeten een maand voorafgaand aan de opvangmaand de af te nemen dagen en uren doorgeven. Voor deze flexibele plaatsen geldt wel dat de betreffende kinderen niet altijd in dezelfde groep geplaatst kunnen worden.

Quote Er komen een glijbaan, zandbak en hoekjes om verstopper­tje te spelen Petra Priem, Kids World

De verbouwing van het pand aan de Ligt is na de meivakantie gestart. Zo zijn een muur en de vloer van isolatie voorzien en is er een pvc-vloer gelegd. De radiatoren zijn aan het zicht onttrokken door beschermende panelen. Inmiddels heeft Priem het pand, samen met de twee leidsters die er straks werkzaam zijn, al nagenoeg ingericht. Het wachten is nog op de nieuwe keuken. Het voorterrein heeft een omheining gekregen. ,,Dat wordt het buitenspeelterrein. Er komen een glijbaan, zandbak en hoekjes om verstoppertje te spelen.’’

Kinderen kunnen al aangemeld worden via kinderopvang-kids-world.nl.