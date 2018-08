Flexwonen in Veldhoven voor 'spoedzoekers'

KNVB-BEKER Bekerdroom voorbij; verlenging doet Marvilde das om

25 augustus Marvilde mag zich de komende weken weer gaan concentreren op de districtsbeker en eind volgende maand op de competitie. Het avontuur in de ‘grote’ beker duurde voor de tweedeklasser slechts één (kwalificatie)ronde. Bij Te Werve, een tweedeklasser uit Rijswijk, werd het na verlenging 3-1. En dat was uiteindelijk niet nodig geweest. Toch overheerste er in het kamp van Marvilde-een gevoel van trots.