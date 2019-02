Franchisenemers Intertoys in Zuidoost-Brabant: ‘Wij blijven open’

Mark Schoones (30) gelooft niet dat Intertoys failliet gaat. En stel dat, dan gaat hij sowieso door met speelgoed verkopen. ,,Onze familie zit al 50 jaar in het speelgoedvak. Dus wij hebben genoeg middelen om door te gaan”, zegt de mede-eigenaar van de Intertoyswinkel in Veldhoven.

Die winkel is eigendom van de familie Schoones en dus niet van het moederbedrijf Intertoys Holland B.V., dat dinsdag uitstel van betaling aanvroeg. De familie Schoones bestiert ook een filiaal in het Eindhovense stadsdeel Stratum.

Zelfstandig

Franchisenemers uit Deurne, Heeze en Mierlo verspreidden woensdag een vergelijkbare boodschap als Schoones. De winkel in Mierlo heeft het over een ‘donderslag bij heldere hemel’, maar schrijft ook op Facebook: ‘Gelukkig zijn wij, Intertoys Mierlo, al vele jaren een begrip in Mierlo en omgeving en geheel zelfstandig!’

Op meer plekken in Nederland spraken zelfstandige winkeliers hun vertrouwen in de toekomst uit. ‘Familiebedrijven denken in generaties niet in kwartalen’, stond onder meerdere van die berichten. Het gaat desondanks niet om een gecoördineerde actie, aldus Schoones.

Impact

Zolang de surseance loopt, blijven ook alle andere winkels van Intertoys overigens open. Maar er zit wel een verschil tussen de ‘eigen’ filialen en die van ondernemers, bevestigt een woordvoerder van Intertoys. Mocht Intertoys failliet gaan, dan valt een franchise daar niet automatisch onder. ,,Dat zijn gewoon eigen ondernemers”, aldus de woordvoerder. ,,Maar het heeft natuurlijk wel impact.”

Bij een faillissement vallen bijvoorbeeld voordelen weg op het gebied van logistiek en inkoop. Wie groot inkoopt, betaalt immers lagere prijzen. ,,Maar tegenwoordig zijn er genoeg leveranciers op de markt waar ik voor dezelfde prijs kan inkopen als bij Intertoys”, reageert Schoones.

Cadeaukaarten

In heel Nederland staan 286 speelgoedwinkels van Intertoys. Ongeveer 100 daarvan zijn in handen van zelfstandige ondernemers. Veel van die ondernemers meldden overigens ook dat cadeaukaarten gewoon ingeleverd kunnen worden.