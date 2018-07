Frans Mennen uit Veldhoven koninklijk onderscheiden

Frans Mennen is een gildeman in hart en nieren. In 2017 werd hij in het zonnetje gezet vanwege zijn veertigjarig lidmaatschap van het gilde. Veertig jaar is hij al bestuurslid en sinds 1981 secretaris. Daarnaast was hij 33 jaar vendelier en leidde hij vendeliers op. Acht jaar was Mennen koning van het Caecilia Gilde.