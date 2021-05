Frederieke kan beter met haar demente oma praten dankzij Veldhovense app

De Veldhovenaar volgde de opleiding interaction design toen zijn opa met Alzheimer op een gesloten afdeling in een verzorgingshuis terechtkwam. Zijn mentor bracht hem op het idee als afstudeerproject iets voor zijn opa te doen. Igor Mitrovic, eigenaar van technologiebedrijf Proxcellence, hoorde in de kantine van de Veldhovense voetbalvereniging RKVVO van de app en omarmde het idee.

Quote Toen ik een foto van de slager bij haar uit de straat liet zien, begon ze een heel verhaal te vertellen Robin van Otterdijk

Van Otterdijk probeerde de app voor het eerst uit bij een buurvrouw van Mitrovic met dementie. ,,Igor zette samen met haar man verhalen in een heel vroege versie van de app. Ik had die vrouw nog nooit gezien. Eerst was ze afhoudend, maar toen ik een foto van de slager bij haar uit de straat liet zien, was de barrière zo geslecht en begon ze een heel verhaal te vertellen. Ze vertelde dingen die zelfs haar man nog nooit had gehoord. Dat was echt een openbaring.’’

Geen addertje onder het gras

De mannen stuiten soms op argwaan als ze de app ergens presenteren. ,,Omdat we als bedrijf een gratis app maken, denken mensen toch vaak dat er een addertje onder het gras zit. ‘Is het wel echt gratis?’’, vragen ze dan. Dat het nu onder de vlag van Alzheimer Nederland hangt, een instituut met een enorme reputatie en veel expertise, heeft daarin geholpen. SAP heeft ons bijgestaan bij de beveiliging zodat het AVG-proof is’’, aldus Mitrovic.

Door corona kon er nog geen grote introductie van de app plaatsvinden, die klaar was net voor de pandemie. Hij staat sinds augustus al wel in de App Store en de PlayStore. Zo lang bezoek in verzorgingshuizen nog gereguleerd is, is er minder contact mogelijk met mensen met dementie. Toch is de app nu door 4707 gebruikers gedownload en geopend, die 8294 gesprekspartners hebben aangemaakt. De bedoeling is om zodra er weer meer mogelijk is in verzorgingshuizen de app wel groots te introduceren.

Quote Dat oma nu wel dingen wist gaf haar vertrouwen en maakte haar minder onzeker Frederieke Maas

Frederieke Vermaas was een van de eerste gebruikers van de app. ,,Ik liep stage bij SAP en daar hoorde ik van de app. Mijn oma had al een jaar of vijf een combinatie van Alzheimer en vasculaire dementie. Ik ben de pilotversie met haar gaan gebruiken. Ik ben 23 en ik heb dus heel veel niet meegemaakt wat oma wel heeft meegemaakt. Bij mijn oma zijn bovendien de afgelopen twintig jaar niet blijven hangen. Maar als ik foto’s zie van oma heb ik vaak geen idee wie erop staan of wat er gebeurt. Mijn moeder heeft me geholpen die in de app te zetten en toen hebben we het gedeeld met familie. De app hielp echt om met mijn oma te praten. Ze is gewend dat ze te horen krijgt dat dingen niet zo zijn of dat mensen die zij kent al lang dood zijn. Dat ze nu wel dingen wist gaf haar vertrouwen en maakte haar minder onzeker.’’