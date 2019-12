Fusie van welzijnsorganisaties in regio Zuidoost-Brabant

De werkgebieden van Cordaad en Wel!zijn de Kempen sluiten, als ze samengaan in één organisatie, mooi op elkaar aan. Cordaad is de grootste welzijnsorganisatie van de twee, met 45 medewerkers en tegen de zevenhonderd vrijwilligers. Werkzaam in Veldhoven, Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck. Wel!zijn de Kempen is actief in de vier Kempengemeenten Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden en Bergeijk maar ook in Waalre, met tien werknemers en 250 vrijwilligers.

De twee hebben de intentie uitgesproken te fuseren. Gezien de huidige bezetting van beide organisaties heeft het voorgenomen samengaan geen personele gevolgen. De eerste gesprekken tussen beide directies dateren van vorig jaar. Personeel en vrijwilligers van beide organisaties zijn deze week ingelicht. Robert Tops is directeur van Cordaad. Ton Wouters, bestuurslid Welzijn de Kempen, wordt per 1 januari interim-directeur van die organisatie. De huidige directeur, Arno Heesters, heeft een andere functie in West-Brabant aanvaard. In eerste instantie schoof de Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven aan bij de gesprekken, maar SWOVE zag van verdere deelname af.

Minder ballast

De komende maanden maken beide fusiepartners hun plannen concreter. ,,Wel!zijn de Kempen is met tien fte's kwetsbaar", zegt Ton Wouters in een toelichting. ,,Er wordt tegenwoordig veel van ons gevraagd, denk maar aan de privacywetgeving, maar ook wat betreft registratie. Als kleine organisatie heb je dat allemaal maar te regelen. Die ballast willen we minder maken. Ons doel blijft natuurlijk: lokaal erg betrokken zijn en blijven.”

Robert Tops benadrukt dat de fusie geen noodzaak is. ,,We doen het omdat we het graag willen en elkaars kwaliteiten zien.” Cordaad ziet door natuurlijk verloop werknemers de organisatie verlaten. ,,We kunnen daar straks samen invulling aan geven. Ons werk staat financieel onder druk. We willen daar slim een oplossing voor zien te vinden.”

Thuiszorg

De twee welzijnsorganisaties zijn goed bekend met de kleine kernen en de bijhorende problematiek. Door samen te gaan moeten de kwaliteit en de continuïteit van het aanbod gewaarborgd worden. Bovendien kunnen de twee organisaties veel van elkaar leren. Ze doen niet altijd exact dezelfde zaken op welzijnsgebied. Zo ontplooit Wel!zijn de Kempen activiteiten op het gebied van palliatieve thuiszorg. ,,Cordaad doet dat niet, omdat er in ons werkgebied al andere aanbieders zijn. Dat is historisch zo gegroeid", zegt Tops.