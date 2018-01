G-Champions League wil vleugels uitslaan

VELDHOVEN - Zestien teams namen zaterdag deel aan de G-Champions League Brabant Cup in Sport- en Evenementencomplex De Heiberg in Veldhoven. De organisatie wil het concept van een voetbaltoernooi voor mensen met een verstandelijke beperking verder uitrollen in Nederland.

Voor de zesde keer vond het toernooi plaats in De Heiberg. ,,Een toernooi in deze grote opzet is er verder in Nederland nog niet”, weet Hans Nauta, bestuurder van de Stichting Pro Talents die met de Stichting Samen Sportief voor de organisatie tekent. Er wordt momenteel serieus gekeken om het toernooi in deze opzet ook in andere plaatsen op te zetten. Nauta: ,,We gaan e-mails uitdoen naar scholen met Voortgezet Speciaal Onderwijs en verenigingen die een G-team hebben. Het streven is om in 2019 naast in Veldhoven ook een toernooi te houden in Amsterdam, Utrecht en bijvoorbeeld Zwolle.”

Meijel

De enige deelnemende ploeg uit Limburg is het debuterende RKMSV uit Meijel. ,,Plezier in het voetballen is het belangrijkst”, zegt trainer Ruud Joosten. Wat verwacht de nieuwkomer van het toernooi? ,,Het is een verrassing voor ons. We kennen geen enkele tegenstander hier, dus daar kun je je niet op instellen.” De eerste tien minuten durende wedstrijd levert de Limburgers een doelpuntloos gelijkspel op tegen de latere winnaar Best Vooruit.

Meisjes

Het team van zorgorganisatie Severinus uit Veldhoven speelt in de andere poule. Een van de verdedigers van het team is Cherelle Iding. In haar woonplaats Luyksgestel zit ze in de supermarkt achter de kassa. ,,Maar ik voetbal liever. Ik beweeg graag want door de week zit ik de hele dag.” Ze bezoekt bijna alle thuiswedstrijden van PSV. ,,Luciano is goed, maar van de verdedigers is Arias mijn grote voorbeeld. Hij gaat mee naar voren en kan goed voorzetten. Dat probeer ik ook wel eens te doen.” Ze vindt het niet erg een van de weinige vrouwelijke deelnemers aan het toernooi te zijn. ,,Het is een voordeel dat ik een meisje ben. Sommige spitsen durven niet langs mij te komen, ze houden zich een beetje in”, zegt ze met een lach.

Voor Wendy Korsten van RKMSV is de kennismaking met het evenement geslaagd. ,,We hebben het als team hier goed gedaan, al was het wat improviseren. Ik ben rechtsback maar moest één wedstrijd voorin spelen. En daarin heb ik ook nog gescoord”, klinkt het trots.