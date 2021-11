G-voetbal na bijna dertig jaar op de tocht bij RKVVO

Dinsdagavond om 18.30 uur parkeren Niels Goossens (27) en Gino van Eijndhoven (20) hun fiets in de stalling van sportpark De Heikant in Oerle. Hun voetbaltraining begint pas om 19.00 uur. Het tekent het plezier dat de keeper en middenvelder beleven aan hun sportieve hobby. Maar het team moet snel uitbreiding krijgen, anders hebben ze hun laatste wedstrijd gespeeld met het G-team van RKVVO.

Sinds 1992

Het was in 1992 dat toenmalig directeur Bijlhout van zorgorganisatie Severinus vond dat de bewoners van de organisatie voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking meer naar buiten moesten. Sinds die tijd heeft de Oerlese voetbalvereniging een G-team. Jarenlang bestond het team uit meer dan tien dames en heren.

Team is gehalveerd

Het G-team speelt in een officiële competitie met negen teams. Trainers Frans Scheepens, Bert Knigge en Toon Jansen hebben momenteel nog maar zes spelers tot hun beschikking. ,,Door corona werd de competitie begin 2020 stilgelegd. We hadden toen twaalf spelers en stonden bovenaan. Toen we afgelopen september weer mochten voetballen, bleek dat er drie spelers gestopt waren. Tot overmaat van ramp zijn er de afgelopen maand nog eens drie gestopt, terwijl er zeven op het wedstrijdformulier moeten staan”, schetst Scheepens het probleem.

De spelers, die allemaal een band met Severinus hebben, kijken wekelijks uit naar de training. ,,Met zes spelers kunnen we niet voetballen. Dat vinden ze heel erg jammer”, aldus de trainer. De voetballers spannen zich ook in om het team uit te breiden. Op een brief die het RKVVO-bestuur enkele weken geleden naar de directie van Severinus heeft gestuurd, is nog geen reactie gekomen volgens Scheepens.

Quote Ik hou erg van voetbal. Het zit in het bloed van onze familie Gino van Eijndhoven, Middenvelder G-team RKVVO

Middenvelder Gino van Eijndhoven is de jongste van het team. Hij speelt sinds drie jaar in het G-team. ,,Ik hou erg van voetbal. Het zit in het bloed van onze familie. Mijn vader heeft gevoetbald en mijn broer speelt nog steeds bij Valkenswaard. Ik vind het spelletje leuk. Niet alleen om zelf te doen, maar ook om wedstrijden langs het veld of op tv te bekijken.” Een doelpunt scoren vindt hij ook leuk, maar dan blijkt dat hij een echte teamspeler is. ,,Het geven van een assist vind ik nog leuker voor degene die scoort.” Als het team zou moeten stoppen, zou hij dat heel erg vinden. ,,Voetbal is mijn passie en belangrijkste hobby die me met de paplepel is ingegoten. Hiermee moeten stoppen zou rot voor mezelf zijn.”

Thuiswedstrijd op programma voor 20 november

De trainingen vinden op dinsdagavond plaats van 19.00 tot 20.00 uur. De wedstrijden worden op zaterdag gespeeld op een half veld met kleine goals. ,,We spelen met een keeper en zes veldspelers. Maar als zowel de tegenstander als wij elk acht spelers hebben, spelen we wel eens acht tegen acht”, legt de trainer uit. Op zaterdag 20 november staat de thuiswedstrijd tegen Sarto G2 op het programma. Als er geen speler bij komt, kan de wedstrijd niet doorgaan. Eisen worden nauwelijks gesteld aan nieuwe spelers. Scheepens: ,,Een beetje kunnen voetballen is meegenomen, maar het plezier staat voorop. En de veters strikken willen we ook nog wel doen.”