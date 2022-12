Gasten van de Zonnebloem en Nieuwe Levenskracht genieten van hun kerstviering

Nu zijt wellekome klinkt woensdagmiddag uit de speakers van dj Ron. Henk Smulders (84) zoekt tijdens de muzikale kerstbingo op zijn bingokaart naar de titel van het kerstliedje. Hij was maar wat blij dat hij van Nieuwe Levenskracht een uitnodiging kreeg voor de kerstviering. ,,Hier kan ik weer andere mensen leren kennen, anders zit je maar alleen thuis.”

De Veldhovenaar was bijna zestig jaar getrouwd toen twee jaar geleden zijn vrouw overleed. ,,Het lijkt wel of het gemis steeds groter wordt”, zegt hij over het verlies. De middag in de sfeervolle zaal kost de gasten 17,50 euro, inclusief versnaperingen en een driegangendiner. Een lievelingskostje heeft Smulders niet. ,,Ze kunnen aan mij alles kwijt, ik ben alleen niet zo’n liefhebber van pasta.”

Kerstattentie

Ad Vialle is voorzitter van de Stichting Nieuwe Levenskracht afdeling Veldhoven-Dorp. ,,Al voor de coronaperiode hebben we de samenwerking gezocht met de Zonnebloem omdat we allebei voor dezelfde doelgroep werken. Onze gasten krijgen jaarlijks een kerstattentie thuisbezorgd. We wisten dat de Zonnebloem jaarlijks een kerstviering houdt. Nu doen we dat voor het eerst samen. Het is belangrijk voor onze doelgroep dat ze een keer van huis kunnen en kunnen buurten.”

Quote De cateraar kwam met carpaccio als suggestie voor het voorge­recht. Dat hebben we veranderd naar soep Jo Waarma, De Zonnebloem

De 135 uitnodigingen leverden 75 aanmeldingen op. ,,Er zijn er vandaag iets minder door enkele afmeldingen. Dat heb je altijd bij deze doelgroep”, weet Jo Waarma van de Zonnebloem. Ze regelde het diner dat aan het eind van de middag geserveerd wordt. ,,De cateraar kwam met carpaccio als suggestie voor het voorgerecht. Dat hebben we veranderd naar soep, want dat heeft deze doelgroep het liefst.”

Kleine drempel

De gasten van de Zonnebloem zijn gewend om een eigen bijdrage voor sommige activiteiten te betalen. Voor die van Nieuwe Levenskracht is dat voor het eerst. Vialle: ,,Dat kan nu niet anders. Het is een kleine drempel om niet zomaar af te zeggen. Gasten die vanwege ziekte niet kunnen komen, krijgen de betaalde vergoeding terug.”

Trees Boullart (77) is met haar scootmobiel naar D’n Bond gekomen. ,,Dit is een van mijn lievelingsliedjes”, zegt de senior terwijl ze The little drummer boy op haar bingokaart aankruist. Ze geniet met volle teugen van de kerstviering. ,,Het breekt heerlijk de dag en je ziet weer mensen om mee te buurten.” Haar man is zes jaar geleden overleden. Sindsdien is ze best wel eenzaam, bekent ze. Net als Smulders ervaart zij ook dat het gemis steeds groter wordt. “Ik ben overal bij voor de contacten.”