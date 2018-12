Geen brandstichting bij autohandel Buhne in Veldhoven

UPDATE + VIDEO Veel schade door brand bij Buhne Auto's in Veldhoven, brandweer vrijdag terug voor nacontrole

14 december VELDHOVEN - Bij autobedrijf Buhne Auto’s op industrieterrein De Run in Veldhoven is donderdagavond rond 20.30 uur een grote brand uitgebroken. Een loods van zeven bij vijftien meter heeft volledig in brand gestaan. In de loop van de nacht was het vuur geblust, maar de brandweer gaat vrijdag nog terug voor een controle.