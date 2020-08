Geen controle vanuit bisdom op naleving coronaregels in kerkdiensten

DEN BOSCH / VELDHOVEN - De Veldhovense parochie Christus Koning nam het dit weekend tijdens een dienst niet zo nauwe met enkele coronaprotocollen die door het bisdom zijn voorgeschreven. Toezicht of controle vanuit Den Bosch ontbreekt echter. ,,Het is de verantwoordelijkheid van de parochies zelf”, zo klinkt het.

Het bisdom komt pas in actie als het duidelijke signalen krijgt dat in bepaalde katholieke geloofsgemeenschappen de coronaregels met voeten worden getreden. ,,Dan zouden we een parochie daarop kunnen aanspreken,”klinkt het voorzichtig uit Den Bosch, bij monde van woordvoerder Freek van Genugten.

Hosties met tangetje

Over de gang van zaken dit weekend in de Christus Koning-kerk in Veldhoven wil de zegsman geen uitspraken doen. Daar negeerden pastoor en pater tijdens de viering van Maria-Tenhemelopneming deels de protocollen voor de communie, die voorschrijven dat hosties met een tangetje moeten worden aangereikt, liefst nog met scherm ervoor.

Zij deden dat ‘gewoon’ met de hand. De parochie koos daar bewust voor, omdat een hostie per tang aangeven te onpersoonlijk zou zijn.

Handschoentjes

Het bisdom geeft aan dat parochies een eigen invulling aan de regels mogen geven, zolang het lichamelijk contact met de ontvangers van de hostie maar beperkt wordt. ,,Met een handschoentje aangeven mag ook, of de hostie in een bakje leggen dat door de parochiaan wordt aangereikt. Uiteindelijk is het een verantwoordelijkheid van de parochies zelf.”

In de Veldhovense kerk reinigden de priesters vooraf wel hun handen, maar zij droegen geen handschoentjes of mondkapjes. Ook raakten zij de handen van de ontvangers wel degelijk (kort) aan. Kerkbezoekers werden door de parochie opgeroepen niet te zingen tijdens de dienst, om besmetting via druppeltjes (aerosolen) te voorkomen. Dit leken veel kerkgangers te zijn vergeten: zij zongen gewoon mee. De priesters zeiden er niks van.

‘Geen oordeel’

Nam de parochie hier niet teveel risico’s, in de wetenschap dat het aardig vol was in de kerk, en er veel mensen uit de risicogroep aanwezig waren? Het bisdom wil hier (nog) geen oordeel over vellen. Mocht het bisdom daartoe aanleiding zien, dan kan het in gesprek gaan met Christus Koning, aldus Van Genugten.