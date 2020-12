Geen extra maatregelen in Veldhoven om zwerfvuil tegen te gaan

VELDHOVEN - Zwerfafval is ook in Veldhoven een probleem, maar de gemeente ziet geen reden om nu extra maatregelen te nemen.

De Veldhovense VVD had op extra maatregelen aangedrongen, omdat ze de huidige aanpak 'niet genoeg' vindt. Zwerfafval is namelijk niet alleen een groot maatschappelijk probleem, stelde fractievoorzitter Vivianne van Wieren onlangs in een brief aan burgemeester en wethouders, maar ook een actueel en lokaal probleem. Als voorbeelden wijst ze op het grote aantal rondslingerende mondkapjes én op de rattenoverlast waar Veldhoven al geruime tijd mee kampt.

Aannemers ruimen op

Volgens de gemeente wordt het zwerfvuil in Veldhoven in de regel opgeruimd door aannemers die het groenonderhoud uitvoeren. Op plekken waar veel zwerfafval ligt, wordt incidenteel extra inzet gepleegd. Daarnaast worden ook vrijwilligers en scholen gestimuleerd hun steentje bij te dragen. Veldhoven zet ook in op het werven van zogenoemde ZwerfAfvalPakkers, en met resultaat: het aantal vrijwilligers groeit.

Hoge kosten, succes onzeker

Veldhoven telt inmiddels ook tien afvalbak-perscontainers die op zonne-energie werken. Daardoor raken de containers minder snel vol. Ook is de gemeente aangesloten bij de landelijke alliantie die pleit voor de invoering van statiegeld op blikjes en flesjes. Het plaatsen van meer afvalbakken ziet de gemeente nu niet zitten. Want hoewel dat wel kan leiden tot minder zwerfafval, zo redeneert het gemeentebestuur, nemen de kosten toe 'terwijl het succes onzeker is'.

Moeilijk te beïnvloeden

'Het gedrag van inwoners is in dit verband belangrijk, maar moeilijk te beïnvloeden. Met bewustwordingsacties proberen we dit te verbeteren', schrijven B en W in antwoord op de vragen van de VVD. Het college ziet overigens ook niets in de invoering van een ander systeem voor de verspreiding van reclamefolders, waarbij huishoudens een ja/ja-sticker op de deur moeten hebben, om die folders te ontvangen. Volgens de gemeente heeft zo'n maatregel 'geen relatie met zwerfafval'.