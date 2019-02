Geen gekissebis? Dat blijkt best moeilijk in Veldhoven

Wim Meijberg (PvdA) was teleurgesteld, zo zei hij dinsdagavond aan het eind van de raadsvergadering. Wat had hij gezien? ,,Weinig vertrouwen, slecht luisteren en gekissebis.” Eerder die avond had de raad nota bene nog adviezen van de rekenkamer ter harte genomen, over het oplappen van het imago.

Tijdens de vorige raadsvergadering presenteerde de rekenkamercommissie een onderzoek over de rol van raadsleden als volksvertegenwoordiger. De raadsleden staan er niet goed op in Veldhoven, zo bleek. Raadsleden moeten zich vaker laten zien aan Veldhovenaren. Beleid moet beter worden uitgelegd.

Verschillende raadsleden dongen wel wat af op dat onderzoek, maar de raad nam niettemin alle adviezen over. Een term die bleef hangen? Gekissebis. Veldhovenaren houden daar niet van. ,,Soms lijkt onze raad een hoenderhok, waar de pikorde belangrijker is dan de kwaliteit van het voedsel”, zei Ton Bolsius (CDA). ,,Daar moeten we wat mee.”

Vingerwijzen

De eerste mogelijkheid tot verbetering diende zich meteen aan. Het debat over alle infrastructurele plannen in Veldhoven.

Het werd een feest van interrupties. Al tijdens het eerste betoog van de avond besloot burgemeester Marcel Delhez in te grijpen, nadat hij al vijf onderbrekingen had toegestaan. De rest van de avond verliep niet veel vlotter. Er is niets mis met het onderbreken van een collega-raadslid, voor een vraag, verduidelijkende opmerking of tegenwerping. Zolang de inhoud centraal staat, bevordert dat het debat. Alleen verviel dat debat dinsdag al snel in moraliserend vingerwijzen.

Oppositiepartijen verweten de coalitiepartijen dat ze het belang van grote bedrijven als ASML voorop stelden, ten koste van de gewone Veldhovenaar. Coalitiepartijen verweten de oppositie dat ze verzandden in gesteggel op de vierkante meter en het grote plaatje uit het oog verloren, met hun vragen over het wegenplan voor heel Veldhoven.