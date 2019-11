Geen leut maar zorgen voor Veldhovense wagenbouwers

Het zou zomaar kunnen dat de toeschouwers van de optochten in Veldhoven, Eindhoven en Hapert de wagen van CV De Brassers komende carnaval voor het laatst zien. ,,Met eerste prijzen in Eindhoven en Veldhoven en een vijfde plaats in Hapert hadden we een superseizoen”, zegt Dana Bierens. De voorzitter en de rest van de zestig leden van De Brassers hebben er nog steeds veel zin in. ,,We zijn nog lang niet van plan om te stoppen.”