Geen noodlokalen voor basisschool St. Jan Baptist

Dat zei De Kort tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond, waar het erg druk was. Zo druk zelfs, dat extra stoelen waren neergezet voor alle aanwezigen. Maar niet zo druk als het bij basisschool St. Jan Baptist in Oerle is, volgens inspreker Moniek van den Wildenberg: ,,We staan ‘s morgens als haringen in een tonnetje in de gang.”

Samen met Dré Jonkers, voorzitter van Dorpsvereniging Oerle, sprak Van den Wildenberg alle aanwezigen toe. ,,Wij vragen u af te wijken van de formele procedure en voor de start van het nieuwe schooljaar de nodige faciliteiten te realiseren”, zei Van den Wildenberg.

Gewaarschuwd

Dat verzoek was gericht aan wethouder De Kort. Hij gaf geen gehoor. Er komen, wat het college betreft, geen noodlokalen. Bij een capaciteitstekort wordt eerst gekeken naar uitwijkmogelijkheden, zo bepaalt een verordening in het huidige huisvestingsplan voor Veldhovense scholen.

,,Basisschool De Berckacker heeft ruimteoverschot. Die ruimte zullen inzetten”, lichtte De Kort toe. ,,Misschien is dat niet een besluit dat bij iedereen gewenst is. Maar het is wel een passende oplossing voor nu.” De Kort wees er nog op dat De Berckacker hemelsbreed 1,6 kilometer verwijderd ligt van St. Jan Baptist.

Ook zei De Kort dat het bestuur van St. Jan Baptist rijkelijk laat was met zijn aanvraag voor noodlokalen. In eerdere jaren had de gemeente de school al gewaarschuwd: bij een nakend tekort moet een aanvraag voor noodlokalen worden ingediend. De Kort: ,,Nu het water aan de lippen staat, komt er ineens een spoedaanvraag.”

Verschuilen

Een aanvraag die dus niet gehonoreerd wordt. De consequentie is dat 26 leerlingen van St. Jan Baptist volgend jaar moeten uitwijken. Een onbevredigende oplossing, vonden Veldhovense oppositiepartijen. ,,Kinderen moeten in hun eigen buurt naar school kunnen gaan”, zei Jolanda van Hulst van Senioren Veldhoven. ,,Meneer de wethouder: verschuil u niet achter de verordening”, zei plaatsvervangend fractievoorzitter van VSA, Wim Peters.

,,We moeten wel handelen zoals we bij andere scholen hebben gedaan”, vond Pierre Bijnen van GBV. Hij wees erop dat basisschool Dick Bruna al sinds 2016 noodgedwongen lessen geeft op meerdere locaties. ,,Daar wringt wat ons betreft de schoen.”