Geen plek verpleeghuis: patiënte 98 dagen in MMC Veldhoven

Op dinsdag 13 augustus wordt de alleenwonende 77-jarige vrouw uit een dorp in de Kempen opgenomen in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. Haar medisch probleem is na tien dagen verholpen. Ze had dus ontslagen kunnen worden. Maar zij kan niet meer alleen wonen en een plaats in een verpleeghuis is voor haar niet te vinden. Dinsdag, na precies veertien weken ofwel 98 dagen, kon zij haar eenpersoons-kamertje in het MMC verlaten. Er kwam eindelijk een kamer vrij in een verpleeghuis in de Kempen.