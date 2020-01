Geen schadevergoeding voor taxibedrijf Van Gerwen uit Veldhoven

Het taxibedrijf claimde 268.000 euro voor geleden schade, als gevolg van een ondertussen langlopend conflict over het leerlingenvervoer van kwetsbare kinderen schoolkinderen in Veldhoven. Maar volgens de gemeente ontbreekt er bewijs van geleden schade. Volgens het college is ook onduidelijk hoe eventueel geleden schade verband houdt met mogelijke tekortkomingen van de gemeente.

Dat schrijft het college van Veldhoven donderdag in een brief aan de gemeenteraad. Marco van Gerwen, directeur van het taxibedrijf, werd woensdag ingelicht over het besluit. ,,Wij drukken nu de bodemprocedure door”, zegt hij. ,,Het is niet anders.”

Gang naar de rechter

Volgens de directeur heeft zijn bedrijf wel degelijk schade geleden als gevolg van het handelen van de gemeente. Die zegde het contract met Van Gerwen maart vorig jaar op. De reden: Van Gerwen zou zijn afspraken niet nakomen. Verschillende overleggen boden volgens de gemeente geen soelaas. Maar Van Gerwen liet het daar niet bij zitten. Het bedrijf spande een kort geding aan, dat het won. De rechter oordeelde dat de gemeente onvoldoende kon onderbouwen dat Van Gerwen tekortschoot.