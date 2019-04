Geitenkijkdag in Veldhoven trekt veel bezoekers

800 lammetjes

Op 22 februari werd het eerste lammetje geboren aan de Toterfout. ,,De teller staat nu op 726 en we verwachten er de komende periode nog 75", vertelt Christ Schippers. Met 1.266 bezoekers was 24 maart de topdag van deze serie kijkdagen. ,,Met 17 graden was het een prachtige lentedag. Pasen is hier nooit een topdag. Veel families gaan dan op visite bij opa en oma", weet Schippers inmiddels na veertien edities. Trots is hij op zijn nieuwste product. ,,Sinds begin februari brengt het Bladelse bedrijf Quarc geitenkwark op de markt die gemaakt wordt van de melk van onze geiten. Deze kwark is te koop in alle AH XL-winkels in Nederland."