Voor het eerst in haar leven voelde Desiree Tillmanns (64) zich zondagavond een bruid. De Mierlose was door haar vriendin gevraagd om als bruidje mee te lopen in de kaarsenprocessie tijdens de viering van het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming in de Christus Koningkerk.

Haar Valkenswaardse vriendin Jacqueline Vogels loopt al voor de zevende keer mee. De dames zijn gelovig en bezoeken samen vaak bedevaartsplaatsen. Tillmanns weet inmiddels wat haar te wachten staan. ,,Een kilometer biddend lopen.” De geboren Zeelstenaar Chris Graus (27) liep vroeger in de processie mee als misdienaar. Sinds lange tijd is hij nu weer van de partij. ,,Ze hadden mensen nodig en ik loop graag mee. Samen met mijn neef draag ik het Lam Gods.”

De eerste kerkgangers arriveren al kort na 19.00 uur. Bij de ingang is er voor iedereen een kaarsje in een houder. Vanwege corona blijft er in de kerk steeds een bank onbezet.

Volledig scherm De lichtjesprocessie die rond vanuit Christus Koningkerk en rondgang maakt in straten rondom de kerk in Veldhoven. © DCI Media

Paula de Lepper heeft de zorg voor de bruidjes overgenomen van Mieke van Keulen die dit 21 jaar heeft gedaan. De Lepper heeft het er maar druk mee. ,,Op het laatste moment zijn er nog enkele dragers bijgekomen en nou ben ik er weer een paar kwijt”, zegt ze terwijl ze zoekend door de kerk loopt.

Als de viering om 20.00 uur begint, zit de kerk behoorlijk vol. Een kwartier later worden de kaarsjes aangestoken. Pastoor As vertelt ondertussen over zijn ontmoeting met een aantal jongedames van zo’n achttien jaar. ,,Zij missen hun moeder omdat ze te druk zijn. De meisjes missen geborgenheid. Het zijn de wrange vruchten van de moderne samenleving waarin het gezin niet meer centraal staat. Gelukkig hebben we Maria. Zij wijst ons als een goede Moeder als eerste de weg.”

Volledig scherm De lichtjesprocessie die rond vanuit Christus Koningkerk en rondgang maakt in straten rondom de kerk in Veldhoven. © DCI Media

Dan wordt de processie samengesteld om buiten aan de jaarlijkse rondgang te beginnen. Daar had Ria Mulders in het tegenover de kerk gelegen Mariaoord nog niet op gerekend. Met vriendin Corrie Verhoeven, die ook in het wooncomplex woont, had ze om 20.45 bij de ingang afgesproken. Mulders belt snel haar vriendin waarna ze hun rollator met gezwinde spoed richting de kerk sturen. Naast de kerk nemen zij plaats op een van de twintig stoelen. Zo kunnen mensen die slecht ter been zijn de lichtprocessie van dichtbij meevieren. Zij zien de processie langstrekken richting de Sagenstraat. Die vult zich met de geur van wierook en gezang en gebeden die via een geluidsinstallatie worden versterkt. Links en rechts lokt dit bewoners uit hun huis. Zij zien vrijwilligers die kleurrijke vaandels dragen. Bruidjes van heel jong tot oud die bloemen, kerkelijke attributen en het beeld van Maria dragen. En pastoor As en kapelaan Beekman die samen voorgaan in de verering van Maria.

Volledig scherm De lichtjesprocessie die rond vanuit Christus Koningkerk en rondgang maakt in straten rondom de kerk in Veldhoven. © DCI Media

Aan de processie neemt ook het echtpaar Sanders deel. De viering van het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming staat jaarlijks in hun agenda. ,,We hebben het van huis uit meegekregen en zijn het altijd blijven vieren. We bidden en zingen mee. Vroeger was het een vrije dag op school”, herinnert mevrouw zich nog. De verering van Maria en de processie vormen voor het stel het hoogtepunt van deze avond.

Een half uur later nadert de processie de Christus Koningkerk weer. Het geluid van de klokken overstemt nu de gebeden. De viering wordt in het gebedshuis nog even voortgezet. De dames Mulders en Verhoeven houden als laatsten buiten een stoel warm. Ze vinden het jammer dat de processie zo vroeg van start ging. ,,Eerst was de processie altijd op een later tijdstip. Nu hebben ze niks aan die kaarsjes. Het geeft meer sfeer als het donker is”, vindt mevrouw Mulders terwijl ze haar rollator weer ter hand neemt.