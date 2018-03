Gemeente Veldhoven gelooft in Dutch Mountains

Cliënten Severinus voorgelicht over verkiezingen; proef in Veldhoven met hulp bij stemmen

15 maart VELDHOVEN - ,,Waarom hebben we een burgemeester? De gemeenteraad is toch de baas?” Frank heeft goed opgelet bij de uitleg over hoe de gemeente werkt. Hij is een van de vijftien verstandelijk beperkte cliënten van zorginstelling Severinus die woensdag een informatieavond over de verkiezingen bijwonen.