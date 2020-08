Gemeente Veldhoven waarschuwt voor krakers

Meerdere panden in Veldhoven zijn recentelijk gekraakt. Bij drie gebouwen zijn de krakers ondertussen vertrokken. Voor zover bekend wordt op dit moment nog één pand illegaal bewoond. ,,Momenteel is een kleine groep krakers actief. Zij lijken van pand naar pand te trekken”, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

In principe zijn de gekraakte panden geen eigendom van de gemeente. Waarom dan toch deze waarschuwing? ,,Kraken gaat vaak samen met schade en verontreiniging aan het pand. Ook kan er overlast ontstaan”, aldus de woordvoerder. Er zijn op dit moment geen klachten over de krakers bij de gemeente bekend. Welk gebouw op dit moment nog steeds gekraakt is, zegt de gemeente niet in verband met privacy.

In een bericht op de website wijst de gemeente erop dat krakers ook rechten hebben. Krakers uit een gebouw krijgen is vaak lastig. Bij een op handen zijnde ontruiming doen krakers regelmatig een beroep op het huisrecht uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Als krakers erkent worden als bewoners is er mogelijk sprake van huisvredebreuk. Dan kan leiden tot rechtszaken die niet altijd in het voordeel van de pandeigenaar uitpakken.

Krakers aan de Banstraat

Dat het niet altijd makkelijk is om krakers weg te krijgen, bleek ook in 2017. Toen verbood de rechter nog de ontruiming van een huis aan de Banstraat in Veldhoven. In oktober van dat jaar betrokken de krakers het pand. Dat stond op dat moment al een paar jaar leeg. In 2015 werd er nog een hennepkwekerij ontmanteld.

De grond waarop de woning staat is al sinds 2010 eigendom van Stichting bewaarentiteit Grondvermogen Woningen 1, maar werd in erfpacht uitgegeven. Eind vorig jaar ging de erfpachter failliet. Sinds juni is de stichting, die onderdeel is van de bank Van Lanschot Kempen, volledig eigenaar van de grond en het huis dat daarop staat.

Eind vorige maand verlieten de krakers het huis na een kort geding. De rechtszaak was aangespannen door de eigenaar. Uiteindelijk kwamen de krakers en de pandeigenaar tot een vergelijk. ,,De krakers hebben het pand inmiddels in goed overleg verlaten”, zegt een woordvoerder van Van Lanschot Kempen. De woning wordt momenteel opgeknapt en gereed gemaakt voor verkoop.

De gemeente roept pandeigenaren nu op waakzaam te zijn voor krakers, terwijl een groep krakers vorige maand het huis aan de Banstraat verliet. De situatie aan de Banstraat was evenwel niet de aanleiding om nu te waarschuwen, zegt de gemeentewoordvoerder. Het pand dat op dit moment nog gekraakt is, wordt bewoond door andere groep krakers.

