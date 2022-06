Gemeente Veldhoven wil elk jaar nieuwe vergunning voor precies dezelfde carnavalstent: ‘Je blijft maar werk houden’

De burgemeester trok de vergunning voor onbepaalde tijd voor ’t Stuupke in op 12 januari. Tot dat moment hoefde uitbater Mieke van Grootel alleen vijf maanden van tevoren schriftelijk te melden dat de tent weer zou staan tijdens carnaval.

,,Waarom? Dat is de grootste vraag”, zei Van Grootel, die met haar dochter en een vriend van de familie naar de hoorzitting van de bezwarencommissie was gekomen. ,,Als we hem elk jaar opnieuw aan moeten vragen, moeten we ook alles opnieuw invullen. Dat is verwarrend. De brieven zijn niet zo simpel om te lezen. Wij zijn ook maar kastelein.”

‘Het wordt alsmaar moeilijker’

Om ervoor te zorgen dat er bij de jaarlijkse vergunningaanvraag geen enkele fout wordt gemaakt, voorziet de uitbater voortaan een bezoek aan het gemeentehuis voor hulp bij het invullen.

Quote Dat levert, nog los van de kosten en al het gedoe, onrust en stress op. Het wordt alsmaar moeilijker. Je blijft maar werk houden Mieke van Grootel, uitbater van Café 't Stuupke in Zeelst

,,Dan krijgen we steeds met verschillende ambtenaren te maken en moeten we dus ook steeds opnieuw uitleggen waarom we komen. Dat levert, nog los van de kosten en al het gedoe, onrust en stress op. Het wordt alsmaar moeilijker. Je blijft maar werk houden.”

De ambtenaar die namens de burgemeester aanwezig was, vertelde dat de vergunning voor onbepaalde tijd is ingetrokken omdat de omstandigheden en risico's die zijn verbonden aan een evenement, kunnen veranderen. ,,In de oude situatie volstond inderdaad alleen een melding, maar het is gebleken dat dat niet goed meer werkt.”

Nieuwe omstandigheden, nieuwe vergunning

Als directe aanleiding voor het intrekken van de vergunning noemde de ambtenaar het ingaan van de nieuwe Alcoholwet op 1 juli vorig jaar. Hij benoemde ook nadrukkelijk de nieuwe regels rondom zogenoemde wederverstrekking, die onderdeel zijn van de nieuwe wet. Een meerderjarige die alcohol koopt en doorgeeft aan een minderjarige, is sinds 1 juli vorig jaar strafbaar.

,,Daarmee moeten we rekening houden in de voorschriften als er een vergunningaanvraag binnenkomt voor de tent”, zei de ambtenaar. ,,Dat de grootte niet verandert is prima, maar het gaat ook om het evenement wat daaraan vastzit. De artiesten die optreden en de doelgroep die zij aantrekken.”

Quote Het is niet zo dat er ineens een groep uit Volendam naar ’t Stuupke toe komt. Wij weten wie we binnen hebben. We kennen ze dochter van Mieke van Grotel, uitbater van Café 't Stuupke in Zeelst

,,Het moet natuurlijk veilig zijn”, zei de dochter van Van Grootel. ,,Maar wij hebben onze vaste mensen binnen. Het is niet zo dat er ineens een groep uit Volendam naar 't Stuupke toe komt. Wij weten wie we binnen hebben. We kennen ze.”

De bezwarencommissie geeft binnen drie weken een advies aan het college van burgemeester en wethouders. Dat neemt daarna een besluit over het bezwaar.