Gemeentelijke Erespeld voor Peter Renders

Peter Renders is ruim 23 jaar vrijwilliger in de gemeente Veldhoven. In 2009, 2012, 2015 en 2018 was en is de Veldhovenaar vicevoorzitter bij de organisatie van Samenloop voor Hoop in Veldhoven. Daarnaast is hij beschikbaar voor het KWF Kankerbestrijding als expertvrijwilliger (sinds 2009) voor andere Samenlopen en als Samenloopcoördinator (sinds 2012). Hij begeleidt andere Samenlopen bij het organiseren van een Samenloop voor Hoop.