Genieten van live muziek, acrobaten en jongleurs in Veldhoven

Forse groei bij Simac in Veldhoven door druk laatste halfjaar

15 maart VELDHOVEN - De laatste twee kwartalen van 2018 is er bij Simac zo hard gewerkt, dat topman Eric van Schagen het zijn mensen gunt dat de grootste druk er nu wat af gaat. „Bij ons is het najaar altijd wel de drukste periode, maar nu was het echt uitzonderlijk. Dat uitte zich voor veel van onze mensen in de noodzaak tot overwerken en in het inhuren van tijdelijke krachten. Dit laatste zorgde weer voor extra inspanningen van onze managers om dat allemaal te coördineren. Je voelde echt hoeveel druk erop stond.”