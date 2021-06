Gepersonaliseerd onderwijs op nieuwe vestiging basisschool Dick Bruna in Veldhoven: ‘Het is pionieren’

Samen met basisschool de Brembocht en kinderopvangorganisaties Ik Ook en Nummereen delen ze een tijdelijk gebouw. In 2023/2024 moet de permanente bouw klaar zijn. Op de nieuwe vestiging van Dick Bruna geven ze gepersonaliseerd onderwijs, waarbij wordt gekeken wat elk individueel kind nodig heeft om de leerdoelen te behalen en willen ze onderwijs- en vakantietijden flexibiliseren.

Lada: ,,Mijn man kreeg een baan bij ASML en daarom verhuisden we naar Nederland. Ik had mijn schoonzus, die in Nederland woont, om advies gevraagd en Dick Bruna was een van de scholen die ze noemde. Een van de andere scholen was dichterbij, maar ik heb de websites bekeken en ben op mijn instinct afgegaan. De school voelde vriendelijk en ik voelde me welkom. Vooral voor Christina wilde ik dat ze niet alleen de taal zou leren, maar bovenal in contact zou komen met andere kinderen.”

Eigen tempo

Lada komt zelf uit het onderwijs en zocht in Griekenland tevergeefs naar onderwijs met meer vrijheid. ,,Ik wilde een school waar ze zich op hun eigen tempo ontwikkelen en niet per se nu wiskunde moeten doen, omdat dat op het programma staat. Dat het soort onderwijs dat ze hier op Dick Bruna geven, wordt gesteund door de Nederlandse overheid, is voor mij ook heel belangrijk. De flexibele vakanties zijn een extra, en handig bij een bezoek aan Griekenland. Dat ze in de toekomst ook naar het bioritme van het kind willen kijken is voor mij heel logisch en past bij de manier waarop ze zich verplaatsen in kinderen en aansluiten bij hun belevingswereld. Het is pionieren, maar dat steun ik heel erg.”

Na de zomer komt er naast de Speelakker voor kinderen van ongeveer 4 tot 7 jaar ook een Ontdek-akker voor de kinderen van 8 tot ongeveer 11. Groep 8-leerlingen zijn er nog niet op de nieuwe school. ,,Het is fijn dat we van RBOB de Kempen, onze overkoepelende stichting de vrijheid krijgen, maar het is niet zo dat je hier de hele dag kan doen wat je wil hoor. We vertellen ze aan welke doelen we samen werken”, vertelt leerkracht Laura Beekmans.

Kernconcept

Elke vier tot zes weken is er een nieuw kernconcept aan de hand waarvan kinderen op een onderzoekende manier leren. ,,Nu zijn we bijvoorbeeld bezig met groei en leven. We leren kinderen wat je nodig hebt om te leven. Zo leren we ze bijvoorbeeld hoe longen werken door een zakje op te blazen. Wij halen voor de reken- en taallijn niet zomaar een methode uit de kast die we volgen, maar kijken wat weet een kind al en wat moet hij weten om de volgende stap te kunnen zetten. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om ze sommen tot twintig te laten maken als ze nog geen tientallen kunnen splitsen.”

Pedagogisch medewerkers werken zowel als onderwijsassistent als op de opvang. Zo zijn ze goed op de hoogte van de leerlingen en hun doelen en lopen school en bso in elkaar over. Deze werkwijze maakt ook flexibele vakantietijden mogelijk en in een nog later stadium is het de bedoeling om ook aanpassingen aan het bioritme van een kind mogelijk te maken.