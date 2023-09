PSV zwaait El Ghazi na één seizoen alweer uit: contract is ontbonden

PSV heeft na een seizoen alweer afscheid genomen van Anwar El Ghazi, die naar een nieuwe club kan vertrekken. Zijn contract is in goed overleg ontbonden, omdat El Ghazi er niet in slaagde om voor de sluiting van de transferdeadline een werkgever te vinden. Het salaris van de voormalig international was een groot struikelblok voor veel clubs.