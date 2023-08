Thuiswed­strijd voor kampioens­ro­bots van Technische Universi­teit Eindhoven in 2024

EINDHOVEN - De RoboCup 2024 is meer dan andere jaren een regionale aangelegenheid. Volgend jaar vindt dit WK voor voetbalrobots namelijk plaats in het gemeentelijk Indoor-Sportcentrum in Eindhoven, van woensdag 17 tot en met zondag 21 juli.